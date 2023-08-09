В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек

В ходе обстрела со стороны Украины погиб житель поселка Горьковской Грайворонского городского округа. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Случилось самое страшное: один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», - написал глава региона.

Пострадали четыре человека. Трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечной, у женщины контузия. Их доставили в больницы.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход населения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне сообщил о гибели трех человек в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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