В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек
В ходе обстрела со стороны Украины погиб житель поселка Горьковской Грайворонского городского округа. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное: один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», - написал глава региона.
Пострадали четыре человека. Трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечной, у женщины контузия. Их доставили в больницы.
На месте работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход населения.
Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне сообщил о гибели трех человек в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru