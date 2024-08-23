В Белгородской и Курской областях сбили семь беспилотников ВСУ

Семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что минувшей ночью военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщило министерство.

Кроме того, три дрона ВСУ сбили над Курской областью.

Ранее ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыМинобороныПВОБеспилотники

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