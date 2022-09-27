В Белгородской области при обстреле повреждена школа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка, находящегося в 12 км от границы с Украиной. По его словам, в результате были повреждены пять домов, два автомобиля и здание школы. Ученики школы находились на дистанционном обучении. Никто не пострадал, сообщил Гладков в своем Telegram.

В приграничном округе Белгородской области школы переведены на дистанционный формат

Школы в приграничных районах Белгородской области ранее были переведены на дистанционный формат обучения из-за постоянных обстрелов со стороны Украины.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
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