В Белгородской области при обстреле повреждена школа
27 сентября 202218:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка, находящегося в 12 км от границы с Украиной. По его словам, в результате были повреждены пять домов, два автомобиля и здание школы. Ученики школы находились на дистанционном обучении. Никто не пострадал, сообщил Гладков в своем Telegram.
Школы в приграничных районах Белгородской области ранее были переведены на дистанционный формат обучения из-за постоянных обстрелов со стороны Украины.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru