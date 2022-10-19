В Белгородской области при обстреле пострадали двое жителей
В результате «сильного обстрела» в городе Щебекино Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина получил ранение грудной клетки, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, была ранена женщина, она госпитализирована.
Повреждено также здание торгового центра и ФОК. В спортивном объекте пострадал надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые находились на парковке. Глава региона добавил, что обстрел продолжается.
Сегодня утром при обстреле Белгорода один из снарядов попал в объект инфраструктуры. По словам губернатора, объект получил незначительные разрушения, которые не повлияют на энергообеспечение города.
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