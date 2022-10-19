В Белгородской области при обстреле пострадали двое жителей

В результате «сильного обстрела» в городе Щебекино Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил ранение грудной клетки, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, была ранена женщина, она госпитализирована.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции

Повреждено также здание торгового центра и ФОК. В спортивном объекте пострадал надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые находились на парковке. Глава региона добавил, что обстрел продолжается.

Сегодня утром при обстреле Белгорода один из снарядов попал в объект инфраструктуры. По словам губернатора, объект получил незначительные разрушения, которые не повлияют на энергообеспечение города.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры