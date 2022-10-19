В Белгородской области при обстреле пострадали двое жителей

В результате «сильного обстрела» в городе Щебекино Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил ранение грудной клетки, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, была ранена женщина, она госпитализирована.