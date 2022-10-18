Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции

Территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района подверглась обстрелу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что движение поездов временно приостановлено, аварийные бригады устраняют последствия обстрела.

Ранее стало известно, что в Белгороде слышны звуки взрывов, в городе работали системы ПВО, напоминает телеканал «360».

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Фото: belregion.ru
ТЕГИ:РегионыОбстрелБелгород
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