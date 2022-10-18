Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции
Территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района подверглась обстрелу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что движение поездов временно приостановлено, аварийные бригады устраняют последствия обстрела.
Ранее стало известно, что в Белгороде слышны звуки взрывов, в городе работали системы ПВО, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Песков: Решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется
- Зеленский: С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены
- Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи под Курском
- Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России
- Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры
- СМИ: Евросоюз не хочет ограничивать цены на российский газ
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции
- Космонавт Артемьев сбил пешехода
- Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube
- СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru