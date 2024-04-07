В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ погибла девушка
В селе Шагаровка Белгородской области при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла девушка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Осколки попали в автомобиль, в котором находились шесть человек. От полученных ран девушка скончалась до прибытия бригады скорой помощи, написал Гладков.
Другие находившиеся в машине получили ранения. У мужчины, 18-летнего молодого человека и двух детей выявлены закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценили их состояние как средней тяжести.
По словам Гладкова, всего на подлете к Белгороду сбито четыре украинских беспилотника. В самой Шагаровке посечены вывеска и фасад коммерческого здания.
Накануне силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru