Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 16 часов вечера.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородском районе в селе Журавлевка украинской стороной с беспилотника было сброшено два осколочных боеприпаса. Кроме того, ВСУ атаковали окраину города Шебекино с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрыва полностью сгорел трактор, а также пострадал механизатор.

Ранее в результате обстрела курского поселка Теткино войсками Украины пострадал местный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

