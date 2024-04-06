Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 16 часов вечера.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородском районе в селе Журавлевка украинской стороной с беспилотника было сброшено два осколочных боеприпаса. Кроме того, ВСУ атаковали окраину города Шебекино с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрыва полностью сгорел трактор, а также пострадал механизатор.
Ранее в результате обстрела курского поселка Теткино войсками Украины пострадал местный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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