Директор «Театрального бульвара» раскрыла секрет фестиваля

«Наверное, секрет "Театрального бульвара" в том, что мы — не уличный театр. Мы показываем не уличные спектакли на улице. В основной программе фестиваля представлены репертуарные спектакли театров с декорациями. Но зрительным залом становятся городские пространства, а не театральная "коробка", к которой привыкли артисты. У нас — мультикультурный фестиваль. Кроме того, у нас есть большая образовательная миссия: мы проводим лекции и мастер‑классы», — сказала собеседница НСН.

«Театральный бульвар» — международный открытый фестиваль в Москве, который проходит летом. Его главная фишка — театр вне привычных сцен: бульвары, парки и набережные становятся площадками для спектаклей. В программе — постановки разных жанров: от драмы и оперы до уличного театра и экспериментов, в том числе спектакли ведущих московских театров и работы молодых артистов. Фестиваль делает театр общедоступным: большинство мероприятий бесплатные, а зритель может не просто смотреть, но и участвовать в мастер‑классах или даже влиять на ход действия.



Ранее театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти рассказал в пресс-центре НСН о том, как театр выстраивает диалог со зрителем и чем собирается удивлять в новом сезоне.