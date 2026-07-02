Хореограф Тагинцев объяснил, как блогер Dava попал в кабаре-шоу «Тридевятое царство»

Проект очень рассчитывал на артиста, заявил спецкору НСН Денис Тагинцев.

Хореограф-постановщик Денис Тагинцев кабаре-шоу «Тридевятое царство» раскрыл специальному корреспонденту НСН в ходе закрытого премьерного показа, что шоумен Dava (Давид Манукян) привлек огромное внимание к проекту, поэтому ему и предложили главную роль.

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«Dava — интересный персонаж. В прошлом он сам танцевал, поэтому сцена и танцы с музыкой ему очень близки. Мы пригласили его еще и потому, что Dava интересен публике и подписчикам. Это дало проекту широкую огласку», — отметил он.

Тагинцев добавил, что отличает «кабаре» от других жанров.

«Мне кажется, что жанр “кабаре” — вечный, потому что совмещает в себе и красоту танца, и музыку, и вокал, и атмосферу баров со спиртными напитками. Он никогда не станет избитым. Я считаю, что сейчас, когда кто-то там начинает экономить, мы должны показывать самое лучшее качество и этим привлекать зрителя. Мы также использовали искусственный интеллект для создания качественного видеоконтента», — подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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