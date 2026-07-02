Сборы фильмов в РФ в первой половине 2026 года превысили 35 млрд рублей
Российские кинотеатры за первые шесть месяцев 2026 года заработали 35,2 млрд. рублей. Об этом со ссылкой на данные ЕАИС сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что сборы за январь-июнь текущего года превысили показатели аналогичного периода 2025 года на 26,6%. При этом почти половину от общих сборов кинотеатры получили в январе 2026 года - более 14 млрд рублей.
Самым кассовым отечественным фильмом стал «Чебурашка 2» (6 млрд рублей). Лидер среди зарубежных лент - байоптик «Майкл» про Майкла Джексона (1,6 млрд рублей).
Число зрителей за указанный период составило 72,5 млн человек - на 12% больше в годовом выражении. Средняя цена билета увеличилась с 428 рублей до 484 рублей.
Ранее председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что в России будут взимать процент от проката зарубежных фильмов - в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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