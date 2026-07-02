Сборы фильмов в РФ в первой половине 2026 года превысили 35 млрд рублей

Отмечается, что сборы за январь-июнь текущего года превысили показатели аналогичного периода 2025 года на 26,6%. При этом почти половину от общих сборов кинотеатры получили в январе 2026 года - более 14 млрд рублей.

Самым кассовым отечественным фильмом стал «Чебурашка 2» (6 млрд рублей). Лидер среди зарубежных лент - байоптик «Майкл» про Майкла Джексона (1,6 млрд рублей).



Число зрителей за указанный период составило 72,5 млн человек - на 12% больше в годовом выражении. Средняя цена билета увеличилась с 428 рублей до 484 рублей.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что в России будут взимать процент от проката зарубежных фильмов - в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

