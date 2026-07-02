Роскомнадзор заблокировал в июне более 2,6 тысячи фишинговых ресурсов

В ведомстве также указали, что в начале лета было отражено 1 460 кибератак в отношении систем защищаемых субъектов госуправления, финансового сектора и операторов связи.

«Максимальная мощность DDoS-атаки - 851,39 Гбит/с... Максимальная продолжительность - три дня 22 часа 10 минут», - уточнили в РКН, отметив, что чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины, Нидерландов.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года специалисты ЦМУ ССОП заблокировали 7 191 фишинговый ресурс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».