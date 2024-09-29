В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждено три дома и автомобиль
29 сентября 202417:05
Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Повреждения получили три частных дома и автомобиль «Газель».
Атаке подверглись населенные пункты Вязовое, Муром и Шебекино. В одном из жилых домов произошло возгорание, он получил значительные повреждения.
Ранее пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru