В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждено три дома и автомобиль

Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Под Белгородом при детонации дрона ВСУ в доме пострадали женщина и ребенок

Пострадавших нет. Повреждения получили три частных дома и автомобиль «Газель».

Атаке подверглись населенные пункты Вязовое, Муром и Шебекино. В одном из жилых домов произошло возгорание, он получил значительные повреждения.

Ранее пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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