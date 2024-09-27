Под Белгородом при детонации дрона ВСУ в доме пострадали женщина и ребенок
27 сентября 202421:58
Украинский беспилотник попал в квартиру в поселке Дубовое в Белгородском районе, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, дрон сдетонировал в многоквартирном доме.
«Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маме с резаной раной лица... помощь оказана на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки осколками были посечены семь легковых автомобилей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru