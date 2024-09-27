Под Белгородом при детонации дрона ВСУ в доме пострадали женщина и ребенок

По словам губернатора, дрон сдетонировал в многоквартирном доме.

«Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маме с резаной раной лица... помощь оказана на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки осколками были посечены семь легковых автомобилей.

