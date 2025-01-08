В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

Украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, инцидент произошёл в хуторе Леоновка Валуйского округа. В результате атаки была ранена находившаяся в легковушке семейная пара.

«У обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки FPV-дрона в Волоконовском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, без света остались шесть населённых пунктов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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