В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

По его словам, инцидент произошёл в хуторе Леоновка Валуйского округа. В результате атаки была ранена находившаяся в легковушке семейная пара.

«У обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки FPV-дрона в Волоконовском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, без света остались шесть населённых пунктов, сообщает RT.

