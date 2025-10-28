В Белгородской области при атаке дрона пострадала школа

Школа повреждена после атаки украинского ударного беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В результате инцидента с беспилотником ВСУ в Белгородской области повреждено здание школы», - отметил источник.

Никто не пострадал.

Собеседник агентства добавил, что из-за дрона также был поврежден объект торговли.

Ранее ВСУ нанесли новые удары по дамбе Белгородского водохранилища на реке Северский Донец в Белгородской области, когда на объекте вели восстановительные работы.

ФОТО: РИА Новости
