В Белгородской области при атаке дрона пострадала школа
28 октября 202510:53
Школа повреждена после атаки украинского ударного беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«В результате инцидента с беспилотником ВСУ в Белгородской области повреждено здание школы», - отметил источник.
Никто не пострадал.
Собеседник агентства добавил, что из-за дрона также был поврежден объект торговли.
Ранее ВСУ нанесли новые удары по дамбе Белгородского водохранилища на реке Северский Донец в Белгородской области, когда на объекте вели восстановительные работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители раскрыли, когда цены на икру поползут вниз
- СВР: Франция готовится ввести на Украину две тысячи военных
- Водка с водичкой: Почему в России упали продажи пива
- «Как никто и никогда»: Трамп заявил, что США выиграют любую войну
- Вакуум, маркировка и Китай: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую икру
- Верховный суд РФ изменил название женщин-военнослужащих
- В Белгородской области при атаке дрона пострадала школа
- Вассерман предостерег Илона Маска от интриг в «Грокипедии»
- ФСБ задержала россиянина, планировавшего подорвать авто полицейского в Крыму
- Туроператоры: Добираться до Европы лучше через Марокко или Алжир
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru