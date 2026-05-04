Минпромторг: Исключение техники из параллельного импорта не изменит ассортимент

Исключение из параллельного импорта компьютеров, ноутбуков, накопителей, серверов и систем хранения данных не повлияет на ассортимент данной продукции в России. Как пишет RT, об этом заявили в Минпромторге РФ.

В ведомстве указали, что изменения перечня параллельного импорта в отношении указанных товаров повысят спрос на отечественную радиоэлектронику.

«Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности», - подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что Минпромторг намерен исключить из перечня параллельного импорта исключат часть компьютерной техники и накопителей Acer, ASUS, HP, Intel, Samsung и других компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Christophe Gateau / DPA
