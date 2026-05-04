Путевка в детский лагерь может обойтись родителям бесплатно, если ребенок и семья имеют льготы, а также если он выиграл какие-то конкурсы или соревнования. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В России запустили бесплатную федеральную горячую линию по теме организации летнего отдыха в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что по бесплатному номеру родители круглосуточно могут получить консультацию по всем вопросам по подбору лагерей. Волынец рассказала, что задуматься над отправкой ребенка в летний лагерь еще не поздно.

«Время собрать ребенка в лагерь еще есть. Нужно обратить внимание на рекомендации от своих же знакомых, от других родителей — это самая ценная информация. Нужно проверить все документы лагеря. У каждого лагеря должен быть сайт. Есть специальная комиссия, которая утверждает старт летней работы лагеря. Если этот лагерь круглогодичный, то все документы, все допуски, приемка должны быть обязательно опубликованы», — рассказала собеседница НСН.