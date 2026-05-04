Грант или сотни тысяч: Как отправить ребенка в лучший детский лагерь
Ирина Волынец раскрыла НСН, что в лучшие лагеря России стоимость путевки начинается от 100 тысяч рублей.
Путевка в детский лагерь может обойтись родителям бесплатно, если ребенок и семья имеют льготы, а также если он выиграл какие-то конкурсы или соревнования. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
В России запустили бесплатную федеральную горячую линию по теме организации летнего отдыха в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что по бесплатному номеру родители круглосуточно могут получить консультацию по всем вопросам по подбору лагерей. Волынец рассказала, что задуматься над отправкой ребенка в летний лагерь еще не поздно.
«Время собрать ребенка в лагерь еще есть. Нужно обратить внимание на рекомендации от своих же знакомых, от других родителей — это самая ценная информация. Нужно проверить все документы лагеря. У каждого лагеря должен быть сайт. Есть специальная комиссия, которая утверждает старт летней работы лагеря. Если этот лагерь круглогодичный, то все документы, все допуски, приемка должны быть обязательно опубликованы», — рассказала собеседница НСН.
При этом Волынец уточнила, что поездка в лагерь может обойтись ребенку как бесплатно, так и по полной стоимости, это зависит от очень многих факторов.
«Цены очень разные, все зависит от региона, от того, какой лагерь. Есть разные категории граждан: многодетные семьи, дети-инвалиды. Так что можно получить путевку как бесплатно, так и поехать по полной стоимости. В такие лагеря, как "Артек", "Орленок" дети обычно попадают на конкурсной основе. То есть ребенку надо выполнить творческое задание, выиграть грант, либо же путевка предоставляется в качестве награды за победу в каких-то соревнованиях. Обычный ребенок может поехать за полную стоимость, но это, как правило, больше 100 тысяч рублей. Лагерь может быть просто общеоздоровительным, а может быть тематический, начиная от каких-то наук, заканчивая творческим развитием ребенка. В палаточные лагеря, как правило, идут дети, которые занимаются в соответствующих кружках по туризму», — уточнила она.
Ранее председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь заявил НСН, что для возрождения детских лагерей в России потребуется льготное кредитование, это вопрос пяти-десяти лет.
