Президент США Дональд Трамп не в первый раз заявляет, что может легко свергнуть режим на Кубе, однако в условиях конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон вряд ли способен на такой шаг. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Трамп ранее заявил, что страна может взять под контроль Кубу по пути из Ирана. Об этом он сказал во время выступления перед членами Форум-клуба Палм-Бич во Флориде, сообщил телеканал Fox News. По словам Трампа, эта военная операция успешно завершится «практически сразу». Дудаков усомнился в операции Трампа на Кубе.

«Администрация Трампа на протяжении многих месяцев анонсирует эту операцию на Кубе со сменой режима. Такие заявления, что это якобы легко сделать, появляются уже не в первый раз. Если бы американцы могли это сделать, это уже давно бы произошло. В контексте Кубы Вашингтон действительно оказался в сложном положении. В начале года было представление, что американцы могут переключиться на “дипломатию канонерок” образца начала XX века и устраивать смены режимов в недружественных странах, где у власти находятся силы, которые не готовы подстраиваться под интересы Вашингтона. Это мы наблюдали в Венесуэле, но потом все обломалось из-за иранского кризиса. Трамп переключил внимание с Карибского бассейна на Ближний Восток, военные ресурсы США были перенаправлены туда. На фоне хаоса в Иране и неспособности американцев добиться победы в связи со свержением власти в исламской республике Трамп пытается найти какую-то новую тему, за которую можно было бы ухватиться. Куба — это одна из них. Но вторую войну американцы не потянут, тем более, все отлично понимают, что на Кубе они понесут очень большие потери, это будет еще большим провалом для США, чем их попытка устроить высадку в заливе Свиней в 1961 году», — сказал Дудаков.