Американист объяснил, почему Трампу не светит успех на Кубе
Американский лидер Дональд Трамп, по всей видимости, не пойдет на сделку с Кубой перед выборами в Конгресс США, сказал НСН Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп не в первый раз заявляет, что может легко свергнуть режим на Кубе, однако в условиях конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон вряд ли способен на такой шаг. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Трамп ранее заявил, что страна может взять под контроль Кубу по пути из Ирана. Об этом он сказал во время выступления перед членами Форум-клуба Палм-Бич во Флориде, сообщил телеканал Fox News. По словам Трампа, эта военная операция успешно завершится «практически сразу». Дудаков усомнился в операции Трампа на Кубе.
«Администрация Трампа на протяжении многих месяцев анонсирует эту операцию на Кубе со сменой режима. Такие заявления, что это якобы легко сделать, появляются уже не в первый раз. Если бы американцы могли это сделать, это уже давно бы произошло. В контексте Кубы Вашингтон действительно оказался в сложном положении. В начале года было представление, что американцы могут переключиться на “дипломатию канонерок” образца начала XX века и устраивать смены режимов в недружественных странах, где у власти находятся силы, которые не готовы подстраиваться под интересы Вашингтона. Это мы наблюдали в Венесуэле, но потом все обломалось из-за иранского кризиса. Трамп переключил внимание с Карибского бассейна на Ближний Восток, военные ресурсы США были перенаправлены туда. На фоне хаоса в Иране и неспособности американцев добиться победы в связи со свержением власти в исламской республике Трамп пытается найти какую-то новую тему, за которую можно было бы ухватиться. Куба — это одна из них. Но вторую войну американцы не потянут, тем более, все отлично понимают, что на Кубе они понесут очень большие потери, это будет еще большим провалом для США, чем их попытка устроить высадку в заливе Свиней в 1961 году», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что Трамп вряд ли решится восстанавливать сделку с Кубой в преддверии выборов в Конгресс США.
«Трамп устраивает давление на кубинские власти, включая эмбарго и морскую блокаду для того, чтобы они сами устроили в стране определенные реформы. Мы вряд ли увидим смену режима, но я не исключаю, что США попытаются заключить с Кубой сделку, например, касающуюся открытия экономики для американских инвестиций. Но даже это будет сложно представить победой Вашингтона, учитывая то, что при экс-президенте США Бараке Обаме в 2015 году подобная сделка уже была заключена. Она была неплохой для интересов Америки, но Трамп разорвал эту сделку в 2017 году. Если сейчас что и получится, то максимум возвращение того, что уже и так было, когда смещали санкции и когда американские инвестиции начали заходить на кубинский рынок. В преддверии выборов в Конгресс сомневаюсь, что произойдет даже это, потому что мы видим давление со стороны кубинской диаспоры в Америке, настроенной крайне ястребино в отношении своей исторической родины. Думаю, что Трамп будет пытаться повышать явку среди кубинского электората такого рода заявлениями. Вряд ли мы увидим какое-то смещение риторики, но реальных рычагов давления уже не так много. Тем более, морская блокада вокруг Кубы была прорвана нашим танкером, который туда поставил немалое количество нефти и нефтепродуктов», — подытожил он.
Ранее профессор МГИМО, специалист по Латинской Америке Борис Мартынов заявил, что турецкая плавучая электростанция поможет Кубе справиться с энергокризисом на 10 дней, при этом у Гаваны сейчас есть время восстановить энергетику. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
