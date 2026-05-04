Из экономиста в продавца: На кого чаще всего переучиваются россияне
Каждый четвертый россиянин в последние два года прошел переквалификацию, заявила НСН Наталья Голованова.
Учителя и воспитатели сегодня зачастую уходят в продажи или сферу обслуживания, а бухгалтеры и экономисты переквалифицируются в продавцов, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В России фиксируется устойчивый рост интереса к переобучению кадров. Так, на программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано более 84 тыс. заявок, сообщили в Минтруде. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года, пишут «Известия». Голованова раскрыла, на какие профессии обучаются россияне.
«Тот факт, что спрос на профессиональное переобучение довольно высок, подтверждают опросы SuperJob, согласно которым каждый четвертый экономически активный россиянин в последние два года прошел переквалификацию, то есть, перешел на работу в кардинально иную сферу. А переквалификация в большинстве случаев сопровождается переобучением на новую специальность», - рассказала она.
Она также раскрыла, на кого чаще всего переучиваются россияне.
«Какие траектории перехода оказались самыми массовыми? Рабочие чаще всего меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но также на рабочие позиции. Аналогичная ситуация наблюдается у инженеров, продавцов и менеджеров по продажам, а также медицинских работников. При этом учителя и воспитатели, ушедшие в продажи или сферу обслуживания, довольны в 78% случаев. Еще столько же довольных среди рабочих, ставших водителями, и специалистов сферы услуг, менявших специализацию. А вот инженеры, решившие переквалифицироваться в рабочих, разочарованы в 56% случаев, а довольны — в 44%. Бухгалтеры и экономисты, переквалифицировавшиеся в продавцов, тоже жалеют о карьерном выборе чаще (54% против 46% довольных)», - отметила она.
При этом Голованова подчеркнула, что зарплата не является главной причиной сменить профессию.
«Чем же гордятся прошедшие через переквалификацию? Главное — не зарплата. Возможности развития, получения новых знаний и навыков лидируют с огромным отрывом (35% комментариев). Зарплата выше — лишь у 9%, на третьем месте — «нашел свое призвание» (8%). Удобный график, интересные задачи, повышение в должности — все это радует, но не так сильно, как перспектива расти дальше», - добавила собеседница НСН.
В России 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
