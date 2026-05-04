В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке БПЛА

Два человека погибли, еще 12 обратились за помощью врачей за минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин. Женщине оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода», - указал Гладков.

Как отметил губернатор, разрушения на фоне ударов противника зафиксировали в 19 населенных пунктах в семи муниципалитетах региона. Повреждения есть в двух многоквартирных и 19 частных домах, инфраструктурном объекте связи, пяти коммерческих и одном социальном объектах, а также предприятии.

Ранее в Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ.

