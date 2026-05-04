В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке БПЛА
Два человека погибли, еще 12 обратились за помощью врачей за минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин. Женщине оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода», - указал Гладков.
Как отметил губернатор, разрушения на фоне ударов противника зафиксировали в 19 населенных пунктах в семи муниципалитетах региона. Повреждения есть в двух многоквартирных и 19 частных домах, инфраструктурном объекте связи, пяти коммерческих и одном социальном объектах, а также предприятии.
Ранее в Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ.
Горячие новости
- Не только ядерный вопрос: Переговоры США и Ирана уперлись в отмену санкций
- Освобожденный археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаже
- Накажут учителя: Почему школы не готовы проводить уроки на свежем воздухе
- Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве
- Милонов разнес угрозы «уголовкой» за неверное ношение георгиевской ленты
- В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы из-за незнания языка
- Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы Дагестана
- В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке БПЛА
- «Американцы помогли»: Как украинские дроны добрались до центра Москвы
- СМИ: Павильон РФ на Венецианской биеннале будет закрыт для публики