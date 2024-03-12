В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны

В боях у приграничья Белгородской области погиб участник местной территориальной самообороны, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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«Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем все, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах», - написал губернатор.

По его словам, ранения получили 10 местных жителей. Из них шесть находятся в больнице.

Минобороны России заявило, что при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях ВСУ потеряли 234 человека, семь танков, три бронемашины Bradley. Нарушения государственной границы не допущено, передает «Радиоточка НСН».

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