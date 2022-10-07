Обстреляны два приграничных села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле с украинской стороны двух приграничных сел. Так, в Белгородском районе в селе Щетиновка в результате удара ВСУ ранение получил один местный житель.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. В Валуйском округе удару поверглась окраина поселка Дальний. Губернатор пока не располагает информацией о возможных разрушениях и пострадавших в данном населённом пункте.

Ранее сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что над авиабазой ракетоносцев ТУ 22М3 в Шайковке взорвался неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От украинской границы до «Шайковки» больше 200 километров.

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:УкраинаБелгородОбстрел
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