В Белгороде обнаружили обломки трех сбитых беспилотников

О падении беспилотников сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших в результате падения беспилотных аппаратов нет, однако есть разрушения, рассказал глава региона.

По его словам, в зданиях выбиты окна. Также незначительно повреждены автомобили.

Гладков сообщил, что ситуацией занимаются спецслужбы. На место происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Как сообщает Mash, городская система ПВО уничтожила реактивные беспилотники Ту-141 "Стриж".

В городе Шебекино Белгородской области ранее разминировали детскую площадку, куда попал украинский снаряд. Пострадавших в результате прилета нет, передает НСН.

