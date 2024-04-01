В Белгородской области перехватили два украинских БПЛА
1 апреля 202407:43
Два украинских беспилотника самолетного типа перехватили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что дроны были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Накануне над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru