В Белгородской области перехватили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника самолетного типа перехватили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.

Украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что дроны были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Накануне над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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