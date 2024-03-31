Украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка

Села Долгое и Цаповка Белгородской области подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В Долгом упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадавших нет. Получила повреждения линия электропередачи, рассказал Гладков.

По словам губернатора, в Цаповке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено четыре транспортных средства на парковке у сельскохозяйственного предприятия.

Накануне Гладков объявил о переходе на дистанционное обучение школ Белгорода и приграничных районов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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