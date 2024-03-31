Украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка
Села Долгое и Цаповка Белгородской области подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В Долгом упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадавших нет. Получила повреждения линия электропередачи, рассказал Гладков.
По словам губернатора, в Цаповке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено четыре транспортных средства на парковке у сельскохозяйственного предприятия.
Накануне Гладков объявил о переходе на дистанционное обучение школ Белгорода и приграничных районов, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»
- Spiegel: в Германии остановили производство ракет Taurus
- Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке карьеры
- Отзвук «Крокуса»: В Дагестане задержали террористов после нападения на концертный зал в Подмосковье
- Мэр Киева Кличко исключил заморозку конфликта на Украине
- ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и газодобычи Украины
- Украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка
- Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов против РФ
- Захарова пригрозила заменить французские товары в России
- Россия вошла в пятерку мировых экономик по темпам роста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru