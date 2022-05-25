В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об очереном обстреле села Журавлевка со стороны Украины.

В Белгородской области при обстреле погиб военный священник

По его словам, в результате были повреждены пять домов, один человек получил осколочное ранение.

«Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки», — отметил глава области.

Ранее власти Белгородской области до 9 июня продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, передаёт ОТР.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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