В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об очереном обстреле села Журавлевка со стороны Украины.
По его словам, в результате были повреждены пять домов, один человек получил осколочное ранение.
«Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки», — отметил глава области.
Ранее власти Белгородской области до 9 июня продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, передаёт ОТР.
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