В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка

По его словам, в результате были повреждены пять домов, один человек получил осколочное ранение.

«Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки», — отметил глава области.

Ранее власти Белгородской области до 9 июня продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, передаёт ОТР.

