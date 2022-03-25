В Белгородской области при обстреле погиб военный священник

По его словам, отец Олег был ярким представителем военного духовенства, «образ которого запечатлен как пример смиренного, деятельного, всеми уважаемого пастыря».

Артемов служил клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога. Он участвовал в Чеченской войне в составе казачьих подразделений, принимал участие в подводных и надводных морских походах. Последний месяц он работал капелланом в одной из частей ВС России.

Ранее в Донбассе погиб тесть экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сержант Сергей Ситоленко.