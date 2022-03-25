В Белгородской области при обстреле погиб военный священник

Епископ Бронницкий Савватий заявил, что военный священник протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села села Журавлевка в Белгородской области, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами.

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По его словам, отец Олег был ярким представителем военного духовенства, «образ которого запечатлен как пример смиренного, деятельного, всеми уважаемого пастыря».

Артемов служил клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога. Он участвовал в Чеченской войне в составе казачьих подразделений, принимал участие в подводных и надводных морских походах. Последний месяц он работал капелланом в одной из частей ВС России.

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ФОТО: vk.com
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