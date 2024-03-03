В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области в Старооскольском и Губкинском городских округах объявлена ракетная опасность, сообщает в Telegram мэрии Белгорода.

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Также о ракетной опасности сообщило МЧС региона.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Курске и Курском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:Белгородская область

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