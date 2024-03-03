В Белгородской области объявили ракетную опасность
3 марта 202403:30
В Белгородской области в Старооскольском и Губкинском городских округах объявлена ракетная опасность, сообщает в Telegram мэрии Белгорода.
Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Также о ракетной опасности сообщило МЧС региона.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Курске и Курском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru