В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ с 12 марта погибли 26 человек

Начиная с 12 марта в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 187 человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Более 600 объектов жилья повреждено обстрелами ВСУ в Белгороде за неделю

«Из них 26, к сожалению, погибли», - уточнил он.

Министр также отметил, что 27 пациентов находятся в больницах, состояние семи из них оценивается, как тяжёлое.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за сутки дважды подвергли Белгород воздушным атакам, сообщает RT.

По его словам, в результате инцидента пострадали 10 человек, были повреждены 237 квартир в 32 многоквартирных домах и девяти частных домовладениях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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