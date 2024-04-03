В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ с 12 марта погибли 26 человек
Начиная с 12 марта в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 187 человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава регионального минздрава Андрей Иконников.
«Из них 26, к сожалению, погибли», - уточнил он.
Министр также отметил, что 27 пациентов находятся в больницах, состояние семи из них оценивается, как тяжёлое.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за сутки дважды подвергли Белгород воздушным атакам, сообщает RT.
По его словам, в результате инцидента пострадали 10 человек, были повреждены 237 квартир в 32 многоквартирных домах и девяти частных домовладениях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru