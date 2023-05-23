В Белгородской области из-за обстрелов пострадали 12 человек

В результате сегодняшних обстрелов населенных пунктов в Белгородской области ранены 12 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, обстрел ведется из минометов и РСЗО, взрывные устройства также сбрасывались с беспилотников.

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Зачистка территории в рамках КТО от последствий захода украинской ДРГ продолжается. Эвакуированы жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено, уточнил глава региона.

Из-за обстрелов 14 населенных пунктов остались без света, повреждены 29 частных жилых дома и три автомобиля. По словам Гладкова, восстановительные работы начнутся, когда позволит «оперативная обстановка».

Закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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