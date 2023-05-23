СМИ: Небольшие группы украинских диверсантов подтягиваются к Козинке под Белгородом
Новые группы украинских диверсантов подтягиваются к Белгородской области со стороны границы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По данным издания, небольшие группы противника двигаются к населенному пункту Козинка. Российские силовики ведут бой с диверсантами.
«Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ», — отмечается в сообщении.
Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Грайворонский округ Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Население ряда пострадавших районов эвакуировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru