СМИ: Небольшие группы украинских диверсантов подтягиваются к Козинке под Белгородом

Новые группы украинских диверсантов подтягиваются к Белгородской области со стороны границы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По данным издания, небольшие группы противника двигаются к населенному пункту Козинка. Российские силовики ведут бой с диверсантами.

«Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ», — отмечается в сообщении.

Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Грайворонский округ Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Население ряда пострадавших районов эвакуировали.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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