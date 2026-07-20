Четверо взрослых и ребенок погибли в Шебекино в результате удара ВСУ по автобусу

По его словам, в результате богибли пятеро мирных жителей: четыре женщины и несовершеннолетний мальчик.

«Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области. Примите мои искренние соболезнования», - написал он в своём канале в «Максе».

Шуваев добавил, что ранения получили 23 мирных жителя, в том числе 17-летний подросток. Трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее в Брянской области украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Минск — Гомель — Анапа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

