В Белгородской области двое пожарных пострадали при обстреле

«При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадали начальник караула и пожарный. С ранениями тяжелой и средней степени тяжести их доставили в медучреждение. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя поселка Дубовое пострадали в результате атаки ВСУ, напоминает телеканал «360».

