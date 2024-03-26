В Белгородской области двое пожарных пострадали при обстреле

Двое пожарных пострадали в результате обстрела Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС.

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«При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадали начальник караула и пожарный. С ранениями тяжелой и средней степени тяжести их доставили в медучреждение. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя поселка Дубовое пострадали в результате атаки ВСУ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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