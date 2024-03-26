Два снаряда РСЗО «Град» сбили над Белгородской областью

Два снаряда реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили 13 снарядов РСЗО «Вампир»

По данным ведомства, около 07:00 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская область

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