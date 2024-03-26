Два снаряда РСЗО «Град» сбили над Белгородской областью
26 марта 202408:30
Два снаряда реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.
По данным ведомства, около 07:00 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru