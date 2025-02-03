В Белгородской области два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ

Хуторе Церковный Белгородского района подвергся атакам ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника осколочные ранения получили двое мужчин.

«Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставляют в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника осколоные ранения получила женщина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеВСУБелгородская область

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