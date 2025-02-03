В Белгородской области два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ
3 февраля 202516:57
Хуторе Церковный Белгородского района подвергся атакам ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника осколочные ранения получили двое мужчин.
«Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставляют в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника осколоные ранения получила женщина, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания SpaceX отложила запуск спутников Starlink
- Опрос: 15% россиян пересмотрят планы на отпуск из-за катастрофы в Черном море
- В Белгородской области два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ
- СМИ: Певица Zivert пропала с афиш в Екатеринбурге
- Мантуров предложил запретить покупку зарубежного оборудования
- Экс-гендиректор KION Мишин расплакался на интервью у Собчак
- Президент Сербии Вучич пригласил протестующих на переговы
- ДТП с двумя автобусами произошло в Ново-Переделкино
- Мэра Северодонецка задержали за бандитизм
- AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru