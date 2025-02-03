В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ
3 февраля 202511:58
Три украинских беспилотника сбили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили дроны в период с 09:00 до 10:30 мск. Как уточнило Минобороны, два БПЛА ликвидировали в Белгородской области, один — в Курской.
Ранее военные сбили беспилотник ВСУ над акваторией Каспийского моря, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru