В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника сбили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Над территорией России уничтожили 70 украинских БПЛА

По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили дроны в период с 09:00 до 10:30 мск. Как уточнило Минобороны, два БПЛА ликвидировали в Белгородской области, один — в Курской.

Ранее военные сбили беспилотник ВСУ над акваторией Каспийского моря, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Белгородская областьКурская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры