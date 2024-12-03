В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ

По его словам, в селе Устинка Белгородского района дрон ночью атаковал частный дом, что привело к возгоранию. В результате мужчина получил ожоги ноги.

Также ночью был атакован многоквартирный дом в посёлке Политотдельский. Пострадал мирный житель, который был госпитализирован с баротравмой.

Ранее Гладков заявил, что выплаты в размере 150 тысяч рублей получили более двух тысяч жителей Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате атак со стороны ВСУ, сообщает RT.

