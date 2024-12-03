В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ

Два мирных жителя были ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон тяжело ранил таксиста в белгородском селе

По его словам, в селе Устинка Белгородского района дрон ночью атаковал частный дом, что привело к возгоранию. В результате мужчина получил ожоги ноги.

Также ночью был атакован многоквартирный дом в посёлке Политотдельский. Пострадал мирный житель, который был госпитализирован с баротравмой.

Ранее Гладков заявил, что выплаты в размере 150 тысяч рублей получили более двух тысяч жителей Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате атак со стороны ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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