Украинский дрон тяжело ранил таксиста в белгородском селе

Кроме того, добавил губернатор, еще один беспилотник упал на крышу частного дома в селе Отрадное. Начался пожар, его удалось быстро потушить.



Три дрона ВСУ взорвались также на парковке сельхозпредприятия в селе Грузское. В Березовке БПЛА врезался в нежилое здание, оно полностью разрушено.



Село Новая Таволжанка попало под обстрел. Осколки снарядов повредили три частных дома.



Ранее Гладков допустил, что Белгородская область может потерять жителей. По его мнению, такое развитие ситуации не исключается, если все финансовые ресурсы направят только на военные нужды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

