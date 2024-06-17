В Белгородской области четыре поселка и село остались без света из-за атаки дронов

Украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства произошло задымление кровли многоквартирного дома. В селе Глотово... повреждены четыре автомобиля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков указал, что из-за ЧП были повреждены линии электропередачи и отключено электричество в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский, Чапаевский и селе Головчино. Специалисты начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны, пишет 360.ru.

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