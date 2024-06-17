В Белгородской области четыре поселка и село остались без света из-за атаки дронов

СМИ: Число москвичей, госпитализированных с подозрением на ботулизм, перевалило за сотню Подвижной состав столичного метро на 75 процентов состоит из поездов современного поколения В столице сдаются в аренду два участка для строительства магазинов Стоимость свадьбы в Москве за год выросла на 15% Из-за грозы в столичном регионе на двое суток объявлен желтый уровень опасности