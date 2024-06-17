Над тремя областями уничтожили шесть украинских БПЛА

Ведомство отчиталось о пресечении попытки Киева совершить террористические атаки в течение минувшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области... три БПЛА над территорией Липецкой области», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили два дрона самолетного типа, пишет 360.ru.

