Над тремя областями уничтожили шесть украинских БПЛА
17 июня 202407:50
Шесть украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
Ведомство отчиталось о пресечении попытки Киева совершить террористические атаки в течение минувшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области... три БПЛА над территорией Липецкой области», — сообщили в министерстве.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили два дрона самолетного типа, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru