В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона

По его словам, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе ранения получили четверо мужчин, которые самостоятельно обратились к медикам.

«Врачи Борисовской ЦРБ диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение», - написал Гладков.

Он добавил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атаки беспилотника загорелся прицеп грузового автомобиля, возгорание было ликвидировано.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

