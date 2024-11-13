В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
Два населённых пункта в Белгородской области были атакованы украинскими дронами. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе ранения получили четверо мужчин, которые самостоятельно обратились к медикам.
«Врачи Борисовской ЦРБ диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение», - написал Гладков.
Он добавил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атаки беспилотника загорелся прицеп грузового автомобиля, возгорание было ликвидировано.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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