Беспилотник обнаружили на дереве возле школы в Курске

На дереве возле школы в Курсе обнаружили, по предположительным данным, беспилотник, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Рубанова.

Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

По ее словам, всех школьников эвакуировали.

Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области, напоминает RT. В результате пять населенных пунктов остались без электроснабжения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ШколаКурскБеспилотники

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