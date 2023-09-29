Беспилотник обнаружили на дереве возле школы в Курске
29 сентября 202313:39
На дереве возле школы в Курсе обнаружили, по предположительным данным, беспилотник, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Рубанова.
По ее словам, всех школьников эвакуировали.
Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области, напоминает RT. В результате пять населенных пунктов остались без электроснабжения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru