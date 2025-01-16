В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет
Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Белгородской области, после чего загорелся. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в селе Беловское Белгородского района, в результате подрыва пострадал мужчина.
«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в областную клиническую больницу», - указал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что автомобиль был атакован дроном-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, были ранены женщина и её годовалый ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru