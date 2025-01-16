В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Белгородской области, после чего загорелся. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, инцидент произошёл в селе Беловское Белгородского района, в результате подрыва пострадал мужчина.

«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в областную клиническую больницу», - указал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что автомобиль был атакован дроном-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, были ранены женщина и её годовалый ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПроисшествиеВзрывное УстройствоБелгородская область

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