Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Мирный житель пострадал в ходе воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что воздушные цели были сбиты средствами ПВО над Белгородским районом и Белгородом. Количество пораженных целей Гладков не назвал. По его словам, мирного жителя с осколочными ранениями предплечья и головы госпитализировали из населенного пункта Беловское (Белгородский район) в областную клиническую больницу.
Кроме того, в результате атаки в Беловском получили повреждения пять автомобилей, гараж и два частных дома, в поселке Разумное были повреждены три легковых автомобиля и фасад социального объекта. Кроме того, в Белгороде был поврежден один автомобиль.
Ранее в Тамбовской области произошел массовый налет беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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