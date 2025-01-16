Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Он отметил, что воздушные цели были сбиты средствами ПВО над Белгородским районом и Белгородом. Количество пораженных целей Гладков не назвал. По его словам, мирного жителя с осколочными ранениями предплечья и головы госпитализировали из населенного пункта Беловское (Белгородский район) в областную клиническую больницу.

Кроме того, в результате атаки в Беловском получили повреждения пять автомобилей, гараж и два частных дома, в поселке Разумное были повреждены три легковых автомобиля и фасад социального объекта. Кроме того, в Белгороде был поврежден один автомобиль.

Ранее в Тамбовской области произошел массовый налет беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

