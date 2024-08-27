В Белгородской и Курской областях уничтожили пять беспилотников ВСУ

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Мэр Курска рассказал о повреждениях после отражения атаки украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью, еще два — над Курской.

Ночью 26 августа российские военные перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в Рязанской, Орловской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской, Саратовской областях, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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