Мэр Курска рассказал о повреждениях после отражения атаки украинских БПЛА

Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили 543 млн рублей Шольц пообещал ужесточить политику депортации мигрантов после резни в Золингене Новые программы льготной ипотеки в России могут появиться осенью Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей США Спрос на услуги репетиторов для подготовки к школе вырос на 13%