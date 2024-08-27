Мэр Курска рассказал о повреждениях после отражения атаки украинских БПЛА

Атаки украинских беспилотников отражены силами ПВО в Курске. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Имеется несколько незначительных повреждений, произошло также возгорание на дачном участке», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Куцак отметил, что никто не пострадал. На месте ЧП отработали специалисты оперативных служб, позже власти проведут подомовой обход жителей.

Ранее над Курской областью сбили четыре украинские ракеты «Точка-У», напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКурск

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