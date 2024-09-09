В Белгородской и Курской областях уничтожили два беспилотника ВСУ
9 сентября 202407:29
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили один дрон над Белгородской областью, второй — над Курской.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, загорелись резервуары, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru