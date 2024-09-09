В Белгородской и Курской областях уничтожили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

Из-за атаки беспилотника под Белгородом загорелся промышленный ангар

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили один дрон над Белгородской областью, второй — над Курской.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, загорелись резервуары, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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