Из-за атаки беспилотника под Белгородом загорелся промышленный ангар

Между тем, это уже вторая атака на село Никольское за 8 сентября. Первый обстрел этого населенного пункта Белгородской области произошел минувшей ночью. Тогда пострадали три человека, в том числе двое детей. По словам Гладкова, атака ВСУ пришлась на жилой дом. Сейчас пострадавшие дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воронежской области в результате падения БПЛА начался пожар.