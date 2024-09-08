Из-за атаки беспилотника под Белгородом загорелся промышленный ангар
В результате атаки украинских беспилотников на село Никольское Белгородского района загорелся промышленный ангар. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Известно, что у сооружения обвалилась кровля. Пострадавших в результате ЧП нет. Пожарные уже начали тушить возгорание.
Между тем, это уже вторая атака на село Никольское за 8 сентября. Первый обстрел этого населенного пункта Белгородской области произошел минувшей ночью. Тогда пострадали три человека, в том числе двое детей. По словам Гладкова, атака ВСУ пришлась на жилой дом. Сейчас пострадавшие дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воронежской области в результате падения БПЛА начался пожар.
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