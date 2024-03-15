Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА

Силы противовоздушной обороны перехватили четыре беспилотника в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью

«Сегодня ночью в Дзержинском районе... подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

На месте инцидента находится оперативная группа.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКалужская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры