Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА
15 марта 202407:15
Силы противовоздушной обороны перехватили четыре беспилотника в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в Дзержинском районе... подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
На месте инцидента находится оперативная группа.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА
- Болгария начнет выдачу шенгенских виз россиянам
- В Томске старушка забыла в кондитерской пакет с миллионом рублей
- Боррель считает резней происходящее в секторе Газа
- Макрон допустил проигрыш Трампа на выборах президента США
- Путин высказался за создание ядерной энергоустановки в космосе
- Украина обстреляла село Грузское в Белгородской области
- Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Киеву
- Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
- Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru