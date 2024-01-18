Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

Ранее в Белгороде вводили режим ракетной опасности, спустя 20 минут он был отменен, напоминает телеканал «360».

«По результатам утреннего обстрела ... Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — рассказал губернатор в видеообращении в Telegram.

Данных о возможных разрушениях пока нет. При этом известно, что в одном из домов в Белгородском районе были выбиты стекла.

Накануне ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник самолетного типа, пишет RT.

