Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

Украинские войска в четверг выпустили по Белгороду десять ракет, все они были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Ранее в Белгороде вводили режим ракетной опасности, спустя 20 минут он был отменен, напоминает телеканал «360».

«По результатам утреннего обстрела ... Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — рассказал губернатор в видеообращении в Telegram.

Данных о возможных разрушениях пока нет. При этом известно, что в одном из домов в Белгородском районе были выбиты стекла.

Накануне ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник самолетного типа, пишет RT.

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ФОТО: соцсети
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