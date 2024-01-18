Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет
Украинские войска в четверг выпустили по Белгороду десять ракет, все они были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде вводили режим ракетной опасности, спустя 20 минут он был отменен, напоминает телеканал «360».
«По результатам утреннего обстрела ... Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — рассказал губернатор в видеообращении в Telegram.
Данных о возможных разрушениях пока нет. При этом известно, что в одном из домов в Белгородском районе были выбиты стекла.
Накануне ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник самолетного типа, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистан заявил о ликвидации террористов в результате серии ударов по Ирану
- Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет
- Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок
- СМИ: Россия запретит Британии рыболовство в Баренцевом море
- СМИ: ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Украины
- США и Великобритания нанесли очередной удар по территории Йемена
- СМИ: в Китае выявили коронавирус за две недели до передачи информации ВОЗ
- Байден: Задержка помощи Украине угрожает «свободному миру»
- В Швейцарии депутат захотел пригласить Путина после визита Зеленского
- Сенат США: обсуждение помощи Киеву начнется на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru